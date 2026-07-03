Delincuentes intentaron asaltar establecimiento en la Av. Abancay usando una pata de cabra

Un lamentable suceso ocurrió en la cuadra 4 de la avenida Abancay, cuando un grupo de delincuentes intentó asaltar un local ubicado en una de las zonas más comerciales del Centro de Lima.

Según las primeras versiones, los sujetos habrían forzado la puerta con una “pata de cabra” para ingresar por la fuerza y concretar el robo.

Tras no lograr su cometido, varias unidades con efectivos policiales de la Comisaría de San Andrés llegaron al lugar para resguardar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

EFECTIVOS POLICIALES EN LA ZONA

El local, que aparentemente funcionaría como un restaurante, quedó resguardado no solo por efectivos policiales, sino también por representantes de Liderman, empresa de seguridad privada que brinda servicios al establecimiento.

Por otro lado, aún se espera la llegada del propietario del local, quien podrá brindar mayor información sobre el monto que contenía la caja fuerte que estos delincuentes habrían intentado sustraer.