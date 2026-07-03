Puente Piedra: policía encuentra a sujeto que disparó contra su pareja

En Puente Piedra, los agentes policiales lograron detener a un sujeto que se escondía en un hostal y que es acusado de disparar contra su pareja durante una discusión. Mientras se realizaba la intervención policial, el hombre confesó su crimen.

En las cámaras de seguridad del día del ataque en la calle Camino Real, se observa a la víctima con sus familiares trasladándose a un centro de salud, en tanto se ve a un sujeto que se acerca a un menor de 5 años y le entrega un objeto, esta persona sería el mismo que atacó a la madre de familia.

MUJER LUCHA POR SU VIDA

Según la policía, este sujeto tiene una pollería y por seguridad llevaba un arma de fuego autorizada, con esa arma atacó a su pareja durante una acalorada discusión.

Ahora el hombre fue llevado a la Dirincri donde se conoció que tiene antecedentes por violencia. En tanto, la mujer se encuentra luchando por su vida, pues la herida de bala es bastante profunda.