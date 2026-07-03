Rotura de tubería matriz genera gran forado en Ventanilla

La rotura de la tubería matriz ha generado un enorme forado en el distrito de Ventanilla, específicamente en la zona de Hijos de Ventanilla, Zona 4, lo que ha generado preocupación entre los vecinos del sector.

Lo que inicialmente comenzó como una simple rotura terminó agravándose, por lo que personal de la empresa Consorcio Esperanza acudió al lugar para intentar solucionar el daño ocasionado después de un día de haberse reportado.

SE GENERÓ DAÑOS

Esta situación ha generado daños en la infraestructura de la pista, lo que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población, que exige una reparación inmediata debido a que la zona es de tránsito continuo de niños, así como de transporte público y privado.

Por otro lado, debido a la humedad registrada, se han venido evidenciando mayores daños en la infraestructura de la vía y en viviendas aledañas a la zona afectada.