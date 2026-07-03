Empresa "Emmanuel" bajo amenaza: en solo 48 horas se reportan tres ataques

La empresa de buses interprovinciales “Emmanuel” sufre una pesadilla, pues ya ha recibido tres ataques en solo 48 horas. El tercer atentado ocurrió en el cruce de las avenidas Tomás Valle con la Panamericana Norte en el distrito de San Martín de Porres, cuando la unidad transportaba pasajeros y estaba detenida por el tráfico, lo que fue aprovechado por los delincuentes que dispararon e hirieron al conductor que ahora lucha por su vida.

La policía ha recogido cinco casquillos de bala en la zona, en tanto la familia está sumamente preocupada por esta situación. La esposa de la víctima dijo que le pidió que dejara de trabajar, sin embargo él no hizo caso pues tienen un hijo que va a la universidad y dos que acuden al colegio.

BANDAS CRIMINALES DE LIMA NORTE TRAS LAS EXTORSIONES

Se tiene conocimiento que los extorsionadores exigen un cupo de S/50 mil soles, aproximadamente, no solo a esta empresa, por lo que los ataques a los buses interprovinciales no cesan. También se conoce que las bandas criminales que están amenazando a estas empresas provienen de Lima Norte, entre las que destacan Barrio King, La Federación, entre otras.

ESTADO DE SALUD DELICADO

El conductor atacado por sicarios ya salió de cirugía en el hospital Cayetano Heredia en San Martín de Porres, sin embargo, su estado de salud continúa siendo delicado y ahora permanece en la unidad de cuidados intensivos. En tanto, durante la mañana la empresa emitió un comunicado informando que desde hoy paralizan sus operaciones debido a este atentado, por el momento se desconoce hasta cuándo permanecerán sin trabajar.