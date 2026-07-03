Independencia: vecinos atemorizados por la presencia de pandillas

Los vecinos denunciaron que están cansados y atemorizados por los enfrentamientos constantes de adultos, jóvenes y adolescentes en el segundo sector de El Ermitaño, en el distrito de Independencia.

USO DE ARMAS BLANCAS

Por la violencia de estos jóvenes, los vecinos han salido a protestar con carteles, pero evitaron mostrar sus rostros para no sufrir represalias. Incluso, los encontraron un cuchillo de los pandilleros, un arma blanca que utilizan cada vez que llegan a enfrentarse.

Una de las vecinas señaló que hay un grupo de jóvenes, que para ellos son pandilleros, que vienen desde distintos puntos de la ciudad y se concentran en un parque de la zona donde hacen desmanes, llevan cuchillos y asustan a los residentes del lugar.

Por otro lado, explicó que pese a ello, han tenido apoyo a la Policía Nacional, el comisario que está enviando algunas patrullas, así como a la municipalidad que también ha incluido algunas luminarias en puntos clave para evitar la oscuridad absoluta en las noches.