Noches cálidas en pleno invierno: “hay anomalías térmicas muy grandes”, señala experto

Los efectos del fenómeno El Niño están ocasionando un invierno con temperaturas por encima de lo normal, incluso en las noches. En lugar de los 15 grados celsius en una situación normal en esta temporada, se está llegando a picos de 21 grados en la capital.

El ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas explicó que hay anomalías térmicas muy grandes: “estamos hablando de casi 6 grados de diferencia con lo que deberíamos registrar por las noches en esta época del año. Tenemos temperaturas nocturnas más altas que la temperatura máxima del día que correspondería a este inicio de julio”.

¿POR QUÉ LA TEMPERATURA ES ALTA SI YA ES INVIERNO?

De acuerdo a Jonathan Cárdenas, el agua de nuestro mar está “sobrecalentada” por lo que la temperatura registra entre 4 o 5 grados por encima de los valores normales. Esta situación afecta también la atmósfera, por lo que la temperatura del aire es mayor de lo normal.

LLUVIAS EN LA COSA, SEQUÍA EN SIERRA Y SELVA

Se espera que las lluvias del próximo verano se intensifiquen en la costa, mientras que en la sierra y selva se produzcan sequías: “Cuando está caliente el centro del océano Pacífico, suele ocurrir un déficit de precipitaciones en la selva y sierra del país. Entonces, el escenario que se tiene es lluvias importantes a lo largo de la costa por El Niño Costero, y por el niño global, déficit de lluvias en la sierra y en la selva”, enfatizó.