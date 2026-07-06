Balean combi en paradero de Lurigancho-Chosica: conductor y transeúnte resultaron heridos

Los ataques contra transportistas no cesan. En horas de la noche del domingo 5 de julio, una combi que se encontraba en un paradero de la avenida Lurigancho-Chosica fue atacada a balazos por desconocidos. Producto del tiroteo, el conductor de la unidad y un transeúnte resultaron heridos.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo con información que maneja la Policía Nacional del Perú (PNP), los criminales llegaron hasta el lugar a bordo de una motocicleta. Al ubicarse cerca de la unidad, comenzaron a disparar en varias oportunidades con armas de fuego.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del chofer de la combi, quien fue trasladado de inmediato al Hospital de Lima Este Vitarte para recibir atención médica. En tanto, el transeúnte resultó herido luego de que una bala le rozara la mejilla.

No se descarta que el ataque esté vinculado a un presunto caso de extorsión. Vecinos de la zona donde se registró la balacera hicieron un llamado a las autoridades para que desplieguen mayor presencia policial, debido a los constantes actos delincuenciales que se reportan en el sector.