Familia de trabajador de limpieza fallecido en accidente pide justicia: "El chofer debe pagar"

Familiares de Juan Carlos Pomalaya Quinto exigen justicia por la muerte del trabajador de limpieza, quien el pasado 21 de abril falleció tras sufrir un terrible accidente. La víctima murió aplastada en el choque entre el vehículo recolector en el que se encontraba contra un bus de transporte público.

En diálogo con Buenos Días Perú, la hermana del fallecido mencionó que la comuna hablaron con ella el mismo día del accidente y la llevaron en el carro del serenazgo a la morgue y desde ese día no han vuelto a tener comunicación.

"Hasta el día de hoy no encuentro de parte de la municipalidad apoyo. Yo quiero justicia por la muerte de mi hermano. El chofer Juan Carlos Cárdenas Campos que pague", mencionó con indignación Elizabeth.

Chofer libre y respuesta de fiscal

La mujer explicó que el chofer se encuentra libre y cuando le preguntó al fiscal sobre el conductor y el carro le dijo "que no tenía espacio para que puedan retener la unidad". Asimismo, dijo que la Municipalidad de Villa María el Triunfo aún no le ha pagado los días que ha trabajado.

Falta de apoyo de comuna