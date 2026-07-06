Cae alias ‘Tony’ mientras cobraba cupos a comerciantes de un mercado

Comerciantes del mercado modelo de Huaycán decidieron denunciar las constantes amenazas y extorsiones que les exigían una cuota inicial de 1500 soles. Con esa información, la Policía Nacional logró la captura de alias ‘Tony’ cuando acababa de recoger 500 soles producto del cobro de cupo extorsivo.

Este sujeto tiene 20 años y, tras caer en flagrancia delictiva, señaló que operaba bajo órdenes de alias ‘Ismael’, presunto cabecilla de "Los hijos del caos".

PAPEL CLAVE

El coronel Holger Obando, de la División antiextorsiones, explicó que un trabajador del mercado hacía el papel de “insider extorsivo”, o de “perfilador”, es decir, daba información a copartícipes respecto a cuál era el trajín económico o cuándo recibía dinero.

Esta persona buscó eliminar uno de los teléfonos incriminados rompiéndolo y lanzándolo a un cúmulo de basura cuando era intervenida.

Según la División Antiextorsiones de la Dirincri, la trabajadora del mercado cumplía la función de ‘datera’ y se encargaba de perfilar a las posibles víctimas entre los comerciantes del centro de abasto.

La División Antiextorsiones aseguró que, pese al estado de los teléfonos, se ha podido recuperar el material.