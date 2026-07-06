Violencia contra la mujer: sujeto agrede a su pareja en parque de SJL

Un nuevo caso de violencia contra la mujer genera indignación. En el parque Valle Sagrado, distrito de San Juan de Lurigancho, un sujeto fue captado cuando agredía violentamente a una mujer que sería, presuntamente, su pareja.

Las imágenes registradas muestran cómo el sujeto la golpea en varias veces mientras la víctima rompe en llanto e intenta protegerse. El agresor la sujeta por los cabellos y la lanza, asimismo, le propina puñetazos en el estómago, sin mostrar intención de detenerse.

Luego de unos minutos, saca de su cintura un objeto contundente y la golpea en el rostro, incrementando la violencia del ataque.

RECHAZO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Los vecinos de la zona condenaron lo ocurrido y rechazaron cualquier tipo de violencia hacia la mujer. "Hay mujeres que se callan y lo aguantan. Yo también sufrí de ese maltrato cuando era jovencita, y me separé”, señaló una adulta mayor. “Pedimos a las autoridades que nos apoyen. Cuando dicen denuncia, hasta que lo hacemos y nos matan”, comentó otra joven.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 52 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia por parte de su esposo o su pareja. Ahora se espera que las autoridades investiguen este caso con celeridad, identifiquen al responsable y adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de la víctima.