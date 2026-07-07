Atentado en La Molina: falso delivery prende fuego a vehículo deportivo

Todos los movimientos del sujeto fueron captados por las cámaras de seguridad de la zona.

Las cámaras de seguridad del jirón La Paz, en La Molina, captaron el preciso momento en que un sujeto, que se hacía pasar por repartidor, prendió fuego a un vehículo deportivo que se encontraba estacionado dentro de una vivienda.

¿Cómo sucedieron los hechos?

En las imágenes difundidas se observa al falso delivery llegar en una motocicleta y estacionarse a pocos metros del lugar del atentado. Tras identificar su objetivo, el sujeto caminó hacia la unidad y, con gasolina en mano, roció el combustible sobre el vehículo para luego incendiarlo.

Al ver que las llamas comenzaban a expandirse, el presunto repartidor regresó corriendo hasta donde había dejado su motocicleta y huyó con rumbo desconocido. Mientras tanto, los vecinos de la zona realizaron diversos esfuerzos para evitar que el fuego se propagara.

La víctima del atentado interpuso la denuncia correspondiente. Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones del caso. La versión del propietario y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad serán claves para identificar y ubicar al responsable, a fin de que responda por este ataque.