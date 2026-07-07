SMP: PNP y ATU intervienen vehículos sin placa y con multas de tránsito

Los agentes policiales y personal de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) realizan un operativo contra el transporte informal en el distrito de San Martín de Porres. La Policía Nacional se encuentra revisando las unidades que muestran graves daños en su estructura y no tienen placa. En este operativo, los agentes han hallado que algunos vehículos tienen papeletas con sumas de dinero de más de 93 mil soles.

“En un trabajo conjunto de la ATU con la policía se están interviniendo vehículos informales que no cuentan con documentación ni títulos habilitantes. De esta forma tratan de evitar los operativos”, señaló el vocero de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU).

YA SON 15 VEHÍCULOS INFORMALES INTERVENIDOS

El operativo ha llevado al desplazamiento de varios miembros de la policía y de la ATU. El vocero de la ATU explicó que hasta el momento hay 15 vehículos intervenidos, pero en lo que va del año son más de 2400 vehículos informales, intervenidos e internados en el depósito municipal, explicó el vocero.

“Estamos en un trabajo permanente para erradicar la informalidad de estos vehículos y para salvaguardar la seguridad de las personas que utilizan este transporte”, enfatizó. En tanto, se informó que el operativo se extenderá a un mercado informal donde se ha reportado cobro de cupos y delincuencia.