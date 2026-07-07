¡Ni los muertos se salvan! Extorsionadores queman retroexcavadora en cementerio Baquíjano

La inseguridad ciudadana continúa ganando terreno en el Perú y parece no tener límites. En horas de la madrugada de este martes 7 de julio, se registró un ataque en el interior del cementerio Baquíjano, en el Callao, situación que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Atentado en el interior del camposanto

De acuerdo con la información recogida por un equipo de Buenos Días Perú, desconocidos ingresaron al lugar para cometer el atentado con el propósito de atemorizar a los trabajadores de una empresa que viene realizando mejoras en el establecimiento.

Durante el ataque, los criminales prendieron fuego a una retroexcavadora, que terminó consumida por las llamas. Además, dejaron una carta extorsiva con un mensaje dirigido a los ingenieros de la compañía, a quienes les exigirían una elevada suma de dinero.

Tras los hechos que han alarmado a los vecinos de las zonas aledañas al cementerio Baquíjano, ni la Beneficencia del Callao ni la empresa afectada han emitido un pronunciamiento. Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables de este nuevo caso de extorsión.