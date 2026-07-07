Sujetos en motocicleta atacan a balazos spa en San Martín de Porres

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que delincuentes a bordo de una motocicleta atacaron a balazos el frontis de un negocio que funciona como spa, en el distrito de San Martín de Porres.

En las imágenes se observan que los sujetos pasan en el vehículo menor a toda velocidad y realizan cerca de 8 disparos alrededor de las 4:15 de la madrugada de este lunes contra el centro de belleza.

Hasta el momento, los propietarios no se han pronunciado acerca de este nuevo ataque; sin embargo, los vecinos que se encuentran en este inmueble se encuentran muy preocupados e inseguros.

Transeúntes en frontis del local

Asimismo, durante el ataque perpetrado por los sujetos, algunas personas se encontraban en el frontis del local y tuvieron que ponerse a salvo para no ser alcanzados por algunos de los impactos de bala.

Ataque previo

No es la primera vez que este negocio es víctima de un ataque, ya que hace casi un año el local se encontraba en el primer piso y delincuentes dejaron un artefacto explosivo y todavía se observan algunos daños en la fachada.