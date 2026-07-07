Tras denuncia de Panorama: anuncian reorganización de Wawa Wasi del MIMP

ACTUALIZACIÓN

La ministra de la Mujer anunció la separación temporal del personal involucrado en las imágenes obtenidas por Panorama, además, la reorganización del servicio de Wawa Wasi, así como la coordinación con el programa Warmi Ñan para realizar la evaluación en marco a sus competencias.

NOTA ORIGINAL

Lo que debía ser un espacio de protección y cuidado para niños de entre 0 y 3 años terminó en el centro de una grave denuncia por presunto maltrato infantil. Audios e imágenes difundidos por Panorama evidencian agresiones verbales, negligencia y falta de supervisión por parte de trabajadoras del Wawa Wasi "Caritas Felices", centro de atención para hijos de trabajadores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

La denuncia fue presentada por una extrabajadora del establecimiento, quien aseguró que las cuidadoras insultaban y humillaban a los menores de manera frecuente. Los registros audiovisuales también muestran a algunas trabajadoras durmiendo durante su jornada laboral mientras los niños permanecían bajo su responsabilidad, dejando en evidencia serias deficiencias en el servicio.

Tras la difusión del reportaje, la ministra de la Mujer, Edith Pariona, anunció la separación temporal del personal involucrado mientras se desarrollan las investigaciones. Asimismo, informó que se inició un proceso de reorganización de los servicios de Wawa Wasi y una evaluación de las competencias del personal encargado del cuidado de los menores.

EVITARON PRONUNCIARSE

Panamericana Televisión intentó recoger la versión de las trabajadoras denunciadas; sin embargo, ninguna respondió a las consultas. El caso ha generado indignación y preocupación entre padres de familia y la ciudadanía, que exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables, además de reforzar los mecanismos de supervisión para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños.