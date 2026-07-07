Marchan contra autoridades de colegio: denuncian tocamientos indebidos a menor de edad

Padres de familia han salido a denunciar que en el colegio Innova Schools se han producido tocamientos indebidos a los estudiantes. Una madre de familia, quien no quiso identificarse, informó que su hijo fue agredido sexualmente dentro del centro educativo, además, aseguró que la directora y la psicóloga sabían del hecho, pero no hicieron nada.

EXIGEN LA SALIDA DE LA DIRECTORA

“Quiero denunciar a la señora directora y psicóloga porque ya sabían de esto y no han hecho nada. Hubo una reunión con ellas y no hicieron nada, todas fueron promesas”, manifestó la madre de familia. En tanto, explicó que su denuncia no está colgada en la Fiscalía: “La policía recién viene cuando el hecho ocurrió la semana pasada”, manifestó.

La madre indicó que los responsables son cuatro alumnos de entre 11 y 12 años del sexto grado de primaria, pues su hijo los ha identificado. Sin embargo, señaló que la directora no quiere dar información de los menores responsables del delito. “Que saquen a la señora directora, a la psicóloga y a todo el plantel directivo y para mi menor protección, porque no voy a exponer a mi hijo a traerlo al colegio”, aseguró la madre.

NO HAY PRESENCIA DE AUTORIDADES

En tanto, señaló que no ha recibido ningún tipo de amparo por parte de las autoridades, incluso aseguró que no han tomado parte en este asunto: “Le han malogrado la vida a mi hijo, le han truncado su niñez, ahora mi hijo anda traumado, tiene pesadillas. ¿Quién le va a remediar este daño que le han hecho?”, dijo entre lágrimas.

Una madre de familia de uno de los niños de la institución educativa señaló que el colegio es denunciado en la UGEL y que tiene antecedentes: dos de violencia psicológica y uno de violencia sexual.

Explicó que no hay presencia de la Policía Nacional ni de representantes de la UGEL ni del ministerio de la Mujer: “los agresores están el día de hoy dentro del colegio porque no han suspendido las clases. La denuncia se hizo el 23 de junio advirtiendo lo que podría pasar, la directora hizo caso omiso. El 2 de julio se vuelve a hacer otra denuncia y no hay autoridades presentes”, señaló.