Sicarios desatan enfrentamiento a balazos contra dirigentes de construcción civil en VMT

En plena vía pública y aprovechando la congestión vehicular que se registraba en la cuadra 22 de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo (VMT), sicarios desataron un enfrentamiento a balazos contra dirigentes de construcción civil, dejando como saldo dos personas fallecidas.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes llegaron hasta el lugar donde se encontraban sus víctimas a bordo de una motocicleta. Al ubicarlas, descendieron de la unidad y abrieron fuego en varias ocasiones, generándose un cruce de disparos que desató el pánico entre transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

¿Quiénes estarían detrás del atentado?

Hasta la Depincri de VMT llegaron las personas que sobrevivieron al ataque. Durante sus declaraciones ante los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), señalaron que los sujetos que participaron en el enfrentamiento registrado en la avenida Pachacútec pertenecerían a la banda criminal conocida como ‘Los Trujillanos’.

En medio de este caso, los efectivos policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque. No se descarta que el hecho esté vinculado a disputas por el control de obras de construcción civil que se vienen registrando en Lima sur.