Fiesta, cerveza y disparos al aire: así despidieron a 'Chuky' en velorio en Collique

Gran preocupación ha generado la difusión de unos videos que evidencian cómo fue despedido 'Chuky', presunto integrante de una banda criminal, en un velorio realizado en la quinta zona de Collique.

En las grabaciones se observa a los asistentes con armas de fuego sobre el ataúd, así como el conocido muñeco Chucky y se puede apreciar a los sujetos lanzando cerveza y efectuando disparos al aire durante la despedida.

La División Antiextorsiones informó sobre la captura de alias 'Nero', un presunto sicario de 21 años que se encontraba recluido en el penal de Lurigancho, y de otras tres personas identificadas como 'La baby', 'Nonome' y 'El baby'. Los últimos tres detenidos fueron intervenidos en un inmueble de la zona, donde intentaron ocultar armas de fuego y municiones calibre 9 mm.

Vínculos e investigación

Los teléfonos celulares incautados permitieron confirmar que los detenidos son los mismos sujetos que aparecen en las imágenes del velorio. La Policía investiga si la banda mantiene vínculos con una barra de un equipo deportivo de la zona de la 20 A y si forman parte de un "service criminal", dedicado a extorsiones y ataques en la zona.

Todos los detenidos permanecen en la División Antiextorsiones mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en otros hechos delictivos. Las autoridades no descartan nuevas capturas en el marco de este caso.

Declara trabajador de fiscalía investigado por recaudar dinero de extorsión

De otro lado, declaró el asistente de la Fiscalía Mixta Corporativa de El Agustino, Rafael Reyes, detenido el pasado 24 de junio mediante una medida judicial por su presunta vinculación a la "Red del silencio", extorsionadores que operaban en el fundo Oquendo.