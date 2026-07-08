Fiebre vikinga en Gamarra: polos de Haaland causan furor en el emporio comercial

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta Gamarra para corroborar la fiebre vikinga que se vive por Erling Haaland en el Mundial 2026. Si hay un nuevo rey en la copa del Mundo, en Gamarra ya lo convirtieron en moda.

La melena rubia, los goles y el estilo vikingo del delantero noruego ya no solo se ven en las canchas, sino que ahora cuelgan en los mostradores del emporio comercial más grande del país. Cuando una estrella brilla en el fútbol, Gamarra no tarda en estamparla.

El fenómeno Haaland ya tiene su propia hinchada. Los comerciantes están estampando polos del denominado 'androide noruego' en variedad de colores y expresiones, con diseños que incluyen letras vikingas, videos virales de la máquina noruega y adaptaciones para todas las tallas.

Creatividad y adaptación cultural

Los comerciantes ofrecen polos con el rostro de Haaland en diversas poses, con su tambor clásico, comiendo pollo a la brasa (adaptado a la cultura peruana), y hasta parodias de la película "Y dónde están las rubias" junto a Vinicius Jr. Incluso algunos clientes hacen sus pedidos con frases donde llaman al futbolista como "Ken Haaland". También se observan banderas de Noruega con el rostro del delantero.

La fiebre por el 'androide noruego' ha llevado a que algunos comerciantes reemplacen el rostro de Vinicius Jr. por el de Luis Advíncula en algunos diseños, luego de que el jugador brasileño se hiciera viral por el partido de Brasil ante Noruega.