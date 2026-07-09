Los Olivos: joven termina desfigurado por mujeres carteristas

Cinco mujeres fueron intervenidas en la avenida Angélica Gamarra en el distrito de Los Olivos, luego de robar y agredir a un joven dentro de un bus de transporte público. Ellas son identificadas como “Las sabrosas de la ruta” y, según agentes policiales, suelen robar a pasajeros en los buses de transporte público en todo Lima Norte.

Estas mujeres ya han sido intervenidas por la policía anteriormente, la última vez que las detuvieron fue el 12 de mayo de este año. Pero esta madrugada atacaron a un joven y le desfiguraron el rostro cuando él se percató del robo y les recriminó.

“Al momento de guardas mi celular en el bolsillo derecho, la ladrona lo sustrajo, entonces él la increpa, pero ella lo negó y se hace la que no entiende, es allí cuando la mujer me ataca, me araña con las otras cuatro mujeres, me desfigura el rostro. Minutos después llega un patrullero y los oficiales suben al carro, detienen a Rosa Elena y las otras mujeres, pero la primera tenía el celular en la mano”, manifestó la víctima.

De estas cinco mujeres, la menor tiene 18 años y ya tienen varias incidencias de robo según informaron en la comisaría Sol de Oro. Pese a que anteriormente fueron detenidas, nuevamente salieron a las calles.

SICARIOS ACRIBILLAN A DIRIGENTE DE CONTRUCCIÓN

La guerra por el control de las obras de construcción vuelve a desencadenar asesinatos. En un vehículo viajaban los hermanos Montes Farfán cuando fue interceptado a balazos por sicarios, entre los cuatro ocupantes, uno sería dirigente de construcción. De acuerdo a la policía, el móvil del crimen sería la hegemonía de las obras civiles que se desarrollan en el cono sur y los presuntos autores serían “Los Trujillanos”.

FALSO DELIVERY ASALTA BARBERÍA EN ATE

Un sujeto ingresó a robar a mano armada en una barbería, amenazó a los presentes para que le entreguen sus celulares, incluso exigió a uno de ellos que le entregue la contraseña del celular, luego huyó con rumbo desconocido junto a su cómplice. Posteriormente, la Policía Nacional logró detener a este delincuente, que reconoció ser responsable de cometer el delito.