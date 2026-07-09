¡Atrapados en el barro! Vecinos de Ticlio Chico enfrentan difíciles condiciones

Las intensas lluvias registradas en la capital vienen generando serias consecuencias en distintos sectores de la ciudad. Una de las principales problemáticas son las inundaciones, ya que la acumulación de agua y la deficiente capacidad de drenaje han provocado la formación de grandes pozos que dificultan la transitabilidad.

Este es el caso de Ticlio Chico, donde las precipitaciones han convertido varias calles en extensas zonas de barro, complicando el tránsito vehicular y peatonal, además de poner en riesgo la seguridad de los vecinos.

Asimismo, los residentes cuestionan la falta de planificación urbana en la zona frente a su constante crecimiento poblacional, situación que ha contribuido a la formación de áreas vulnerables y de alto riesgo ante posibles eventos climáticos extremos o desastres naturales.

FUERTES LLUVIAS AZOTAN LA ZONA

La acumulación de lodo ha generado mayores complicaciones en las vías de tránsito, ya que grandes cantidades de barro se han concentrado sobre las pistas, obligando a los conductores a desplazarse con extrema precaución para evitar accidentes o quedar atrapados en las zonas más afectadas.

Esta situación también ha obligado a los vecinos a adoptar diversas medidas para prevenir accidentes, entre ellas el uso de botas de jebe por parte de niños y adultos, con el fin de poder desplazarse con mayor seguridad hacia sus centros educativos y lugares de trabajo.