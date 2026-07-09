Extorsión en Chorrillos: le queman mototaxi, carrito sanguchero y hasta una silla de ruedas

Nuevamente la extorsión acecha a los transportistas. Un dirigente vecinal y conductor denunció que delincuentes le quemaron el mototaxi, aparentemente, porque no cumplió con el pago de cupos a mafias extorsivas en el distrito de Chorrillos.

Según el agredido, le exigen 4 mil soles terminando el mes: “Es imposible pagar eso, mejor dejo ese trabajo y me dedico a otra cosa”, señaló. Por el momento, dijo que la policía le brinda el apoyo con las rondas: “hacen lo que pueden porque creo que están recargados con otras cosas”.

ATENTADO CONTRA TODA LA FAMILIA

Comentó que no tienen movilidad ahora, pues la unidad quemada era su medio de trabajo, y ahora no puede llevar a sus hijos al colegio, pero señaló que este atentado no iba solo contra su vehículo, sino que es un atentado a toda su familia porque la silla de ruedas de su padre y el carrito sanguchero que usaba su esposa para trabajar también fueron incinerados.

“Ahora no tengo herramienta de trabajo, estoy en la nada. Ni mi señora puede salir porque su carrito sanguchero está quemado”, manifestó la víctima, quien cuenta que lo que más temía era que el balón de gas del vehículo explotara y ocasionara mayores consecuencias, pero los vecinos le ayudaron a apagar las llamas.

HOSTIGAMIENTO DE FISCALIZACIÓN

Por otro lado, el denunciante señaló que desde que está como dirigente ha detractado a la actual gestión del distrito, y le parece singular que pese a que llamó a serenazgo en la madrugada nadie llegó de la Municipalidad de Chorrillos, además indicó que fiscalizadores de la municipalidad lo han estado hostigando en el paradero, así que también está preocupado que este delito pueda estar relacionado a ello.

Añadió que hace nueve meses fue víctima de otro atentado: dispararon contra su vivienda, así que ahora pide a las autoridades apoyo porque esta situación es insostenible: “ya no hay seguridad en Chorrillos, no hay autoridad, no tenemos nada”, manifestó, finalmente señaló que están abandonados por el Estado: “Creo que las autoridades saben lo que está pasando, pero no hacen nada al respecto. Estamos abandonados por el Estado, la criminalidad y el sicariato están al borde en todos los distritos”, manifestó el agraviado.