Municipalidad de La Molina recuerda obligación de izar la bandera nacional

Por motivo de las Fiestas Patrias y como parte de una tradición nacional, la colocación e izamiento de la bandera se convierte en una obligación para los vecinos de distintos distritos de Lima Metropolitana. En caso de incumplimiento, las municipalidades podrán aplicar las sanciones correspondientes.

Este es el caso de la Municipalidad de La Molina, que mediante una campaña de concientización y disposiciones oficiales viene promoviendo que los vecinos cumplan con esta normativa. Varias viviendas del distrito ya comenzaron a implementar esta medida como parte de las celebraciones por la Independencia del Perú.

Asimismo, personal e instalaciones municipales también vienen participando como ejemplo para la ciudadanía. Sin embargo, las autoridades recordaron que quienes no cumplan con esta disposición podrían recibir la multa establecida por la comuna.

SE IMPONDRÁN SANCIONES

Según lo señalado por el general Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana, tanto viviendas como establecimientos comerciales que no cumplan con esta normativa serán sancionados con la multa correspondiente establecida por la municipalidad. “Es obligatorio el abanderamiento de negocios y domicilios; la multa es de 1650 soles, el 30% de una UIT”, indicó.

Además, precisó que la colocación incorrecta de la bandera también será motivo de sanción. De igual manera, se considerará una infracción que el símbolo patrio presente alteraciones en su diseño, debido al respeto y valor que representa para todos los peruanos.