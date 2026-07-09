Fiscalía investiga a siete estudiantes por presunto abuso contra menor de edad

Continúan las investigaciones por una denuncia de acoso sexual contra un estudiante del colegio Innova Schools. La Fiscalía revisa el caso que involucraría a siete estudiantes del centro educativo.

Una madre de familia comentó que la mamá del menor agredido hizo una denuncia por acoso hace dos semanas, aproximadamente, pero las autoridades del colegio no tomaron medidas. Añadió que la política del colegio en casos de bullying o acoso es pasar por psicología, se entregan hojas de reflexión, pero es de una manera más solapada que estricta.

PADRES DE FAMILIA SE UNEN PARA APOYAR ESTE GRAVE CASO

Más adelante dijo que los padres de familia, que son más de 700, han tenido que unirse, hacer un plantón para ayudar en este caso, a fin de que puedan salir en medios de televisión para que sean escuchados y las autoridades actúen sobre esta situación.

La madre de familia explicó que han hecho las denuncias respectivas a las autoridades y, sobre el caso en específico, exigen que se retiren a los estudiantes que son investigados pues temen que pueda suceder algo similar con sus hijos.

COMUNICADO DE INNOVA SCHOOLS

El colegio Innova Schools compartió un comunicado en el que señaló que ratifican su apoyo y compromiso con la investigación, además que por tratarse de menores de edad están teniendo toda la reserva de este caso.