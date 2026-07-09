¡Atención motociclistas! Conoce cómo reconocer si un casco tiene la correcta certificación

El uso de cascos de seguridad es una necesidad que no debe pasarse por alto, más aún cuando las motocicletas y vehículos de dos o tres ruedas se popularizan cada vez más en la capital, sin embargo, es importante saber reconocer si un casco tiene los requerimientos básicos para protegerlo de un posible accidente.

Dante Núñez, representante de la campaña “Usa casco cabeza dura” - APP, explicó que en el Perú muchos motociclistas utilizan cascos que no protegen: “En el 2024, se presentaron alrededor de 22 mil siniestros de motocicleta, de los cuales 750 fueron casos de muerte”, explicó Núñez y especificó que si se utiliza cascos certificados se reduce el riesgo de muerte en un 40%.

¿CÓMO IDENTIFICAR UN CASCO CERTIFICADO?

De acuerdo a Dante Núñez, un casco certificado viene con el sello de la norma por la que han pasado la prueba que pueden ser DOT, ECE 22.05 y ECE 22.06, que son normas de Estados Unidos y de la comunidad europea.

Además, el casco certificado siempre muestra las etiquetas del fabricante y del comercializador para rastrear la compañía a la que has comprado y te lo está vendiendo.

Por otro lado, respecto al precio, añadió que algunos cascos pueden tener fibra de vidrio o de carbono, lo que los hace más costosos, pero hay otros más accesibles con certificación que pueden tener precios que van desde los 115 soles, para un casco abierto, o de 156 soles en un casco “full face”.

En tanto, los cascos no certificados pueden encontrarse a 90 soles, pero estos no garantizan el nivel de protección de uno certificado y pueden poner nuestra vida en riesgo en un accidente de tránsito.

LIMA SUR: LIMPIAN ANIEGO CON ESCOBAS

Desde la una de la madrugada hay aniegos e inundaciones en algunas zonas de Lima Sur por la llovizna que se reportó el día de ayer y en la madrugada de hoy, y la manera que la Municipalidad de Villa el Salvador ha encontrado para resolver el problema es que trabajadores salgan con escobas a empujar el agua a buzones abiertos.