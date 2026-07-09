VMT: violento choque entre dos buses de transporte deja 13 personas heridas

Dos buses de transporte público terminaron chocando cuando realizaban el traslado de pasajeros en el distrito de Villa María del Triunfo. Al parecer, uno de los vehículos se detuvo mientras el otro terminó impactando al primer bus por la parte posterior.

Se trata de dos buses de las líneas “Chama” y la “P” que tras impactar dejaron a 13 personas heridas. De acuerdo al reportero de Buenos Días Perú, el accidente dejó a algunos pasajeros con vendas en brazos, otros con cortes, por lo que las ambulancias de SAMU están intentando evacuar con celeridad a los afectados.

Hasta el lugar llegaron tres unidades de bomberos y cinco ambulancias del SAMU para atender la situación, en tanto, los buses se encuentran destrozados por el fuerte impacto entre ambos. Por el momento se desconoce las causas exactas de este accidente.

RETROEXCAVADORA DAÑA PUENTE JAVIER PRADO

Otro accidente ocurrió en el cruce de Javier Prado con la avenida Aviación, en el distrito de San Borja, pues una retroexcavadora terminó atorada debajo de un puente debido a la imprudencia del conductor. Aunque ya se ha retirado la maquinaria, el puente Javier Prado ha quedado dañado.

Dos de los cuatro carriles de la avenida Javier Prado fueron cerrados para realizar los trabajos para retirar el vehículo. Además, agentes de la policía y personal de EMAPE llegaron al lugar para supervisar la situación, debido a que esta maquinaría ha dañado la estructura del puente.