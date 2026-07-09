El ritual de los criminales: velan a sus muertos realizando disparos al aire

Las distintas bandas criminales han desarrollado peculiares formas de despedir a sus integrantes fallecidos, recurriendo a mensajes simbólicos, rituales y ceremonias que incluyen música, consumo de alcohol e incluso disparos al aire como parte de sus homenajes.

Estas prácticas han dejado al descubierto un entorno donde incluso los autores de algunos de los crímenes más violentos reciben muestras de reconocimiento por parte de su círculo cercano. En algunos casos, familiares, amigos y allegados participan en estas despedidas, exaltando su figura y presentándolos como referentes dentro de sus comunidades.

SUBCULTURA POR PARTE DE LAS BANDAS CRIMINALES

Según los indicado por los especialistas, esta forma adoptada es sinónimo de fuerza y de autoridad que quieren imponer estas bandas criminales ante la caída de sus compinches. “Más que una expresión de dolor, es una muestra de fuerza de poderío, es una oportunidad para mostrar el armamento y de una forma resumir la vida que ha llevado la persona que esta partiendo”, indicó Manuel Saravia, psicólogo

Asimismo, durante estos rituales suelen rendir tributo a figuras y símbolos como la Santa Muerte, muñecos asociados a personajes violentos y otros elementos que forman parte de su identidad cultural dentro del mundo criminal. Para muchos de ellos, estas representaciones simbolizan protección, poder y lealtad. “Difunde esa idea de que se les va a proteger si rezan, es una fe ciega que tienen en esos elementos”, agregó Francisco Rivadeneyra, ex jefe de la brigada contra el crimen.

SIGUEN LOS ACTOS CRIMINALES

Por otro lado, la delincuencia continúa siendo uno de los principales problemas que afecta diariamente al país, en ese contexto, Jackson Mora viene siendo investigado por las autoridades por su presunta vinculación con la organización criminal denominada “Los Arquitectos del Fraude”, la cual estaría relacionada con el desvío irregular de millones de soles.

Asimismo, no solo bandas criminales son involucradas en este tipo de delitos. En Los Olivos, tres efectivos de la Policía Nacional vienen siendo investigados por el presunto secuestro de un ciudadano, a quien habrían retenido ilegalmente para luego exigir una elevada suma de dinero a cambio de su liberación.