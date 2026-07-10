Chofer de miniván fue asesinado a balazos en Carabayllo: un pasajero resultó herido en el ataque

Sicarios en moto asesinaron anoche a balazos al conductor de una miniván cuando circulaba por la avenida Lima, en el distrito de Carabayllo. En medio de la fuga, una combi embistió el vehículo menor de los atacantes.

Según testigos, los delincuentes se acercaron a la miniván que manejaba Tritson Quispe Ramos, de 32 años, y sin mediar palabra le dispararon varias veces. Durante el ataque, un pasajero resultó herido de consideración.

BAJO EVALUACIÓN

Tras el atentado, ambos fueron trasladados al Hospital de Puente Piedra; el conductor falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos. El pasajero quedó internado bajo evaluación.

Cuando los delincuentes intentaban escapar a bordo de la motocicleta, la otra miniván decidió perseguirlos y terminó embistiendo el vehículo menor. Uno de los atacantes logró huir, mientras que su cómplice quedó herido.

RETROEXCAVADORA ATASCADA

En la Vía Expresa Javier Prado, un tráiler quedó atascado cuando transportaba una retroexcavadora. El incidente por exceso de altura causó gran congestión vehicular, requiriendo la intervención de la Policía Nacional para normalizar el tránsito en el lugar.

PANTANOS DE VILLA

Es uno de los ecosistemas más importantes de Lima, pero hoy los Pantanos de Villa enfrentan un abandono total; montículos de desechos, desmontes y hasta personas de mal vivir se pueden apreciar en este lugar que está dejando de ser el humedal verde que fue en el pasado.

ARGENTINA E INDIA

Un adulto mayor fue asaltado con gran violencia en Argentina; en una rápida acción, la víctima sacó su arma y disparó contra los ladrones, matando a uno de ellos. Mientras en la India un repartidor de delivery fue atacado por un leopardo, pero el incidente no pasó a mayores.