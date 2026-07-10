Asesinan a hombre dentro de su camioneta en el Callao: capturan a dos sospechosos

Las calles del Callao continúan siendo escenario de hechos violentos. La noche del jueves, dos sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta interceptaron la camioneta de un hombre de 28 años en la avenida Paz Soldán y lo asesinaron a balazos dentro del vehículo.

Los delincuentes no solo acabaron con la vida del conductor, sino que también hirieron a dos mujeres que lo acompañaban. Ambas fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica.

Aunque las causas del crimen aún son materia de investigación, se conoció que la víctima registraba denuncias por estafa y fraude informático. Asimismo, no se descarta que el atentado esté relacionado con un enfrentamiento entre pandillas que buscan controlar determinadas zonas del Callao.

CAPTURAN A DOS SOSPECHOSOS DEL ATAQUE

Tras reportarse la balacera, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegaron un operativo por las calles del primer puerto y capturaron a dos sospechosos del ataque, quienes se movilizaban en una motocicleta sin placa de rodaje.

Durante la intervención, los agentes encontraron un arma de fuego en poder de uno de los detenidos. Ambos permanecen en la comisaría del sector mientras continúan las investigaciones para determinar su presunta participación en el crimen.

CAE IMPLICADA EN SECUESTRO DE CAMBISTA

En un operativo realizado por agentes del SUAT y Policía Nacional del Perú (PNP) se dio con la intervención de Juanita Sandoval, implicada en el secuestro del cambista Iván Díaz, quien en cautiverio sufrió la cercenación de tres dedos de su mano.

ASESINAN A EXINTEGRANTE DE 'LOS INJERTOS DEL NORTE'

Cámaras de seguridad de Chimbote captaron el momento exacto en el que un sicario asesina a un exintegrante de 'Los Injertos del Norte', momentos después de haber dejado a su hijo en el colegio. No se descarta que el crimen este vínculado a un ajuste de cuentas.

SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA JACKSON MORA

Tras su vínculo con 'Los arquitectos del fraude' y ser detenido, la Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano. Por el momento, se encuentra recluido en la carceleta de Lima hasta que se decida su futuro.