Caen “Los mexicanos” cuando estaban a punto de atacar a chofer

Los agentes de la Policía Nacional lograron detener a miembros de la banda criminal denominada “Los mexicanos” cuando iban a atacar un transportista. Estos delincuentes son acusados de realizar ataques extorsivos en Lima Sur y Lima Norte.

La policía venía investigando a los miembros de esta organización criminal y los siguieron hasta la avenida Los Alisos, donde estos sujetos intentaron atentar contra un transportista informal.

PLANEABAN MATAR A AGENTE POLICIAL

Según informaron los agentes del orden, estos sujetos llegaron a percatarse de los policías encubiertos y por mensajes de WhatsApp entre ellos indicaron que tenían que asesinarlos, afortunadamente, la policía logró detenerlos antes que logren realizar el crimen.

Cabe señalar que en este celular incautado hay más material y pruebas de los actos extorsivos de esta banda criminal.

NUEVAS IMÁGENES POR CASO DE POLICÍAS INVESTIGADOS POR SECUESTRO

Continúan revelándose pormenores del caso de policías investigados por un secuestro extorsivo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que se cometió el hecho, fueron los policías quienes evitaron que se consume el hecho delictivo. El agraviado denunció que fue sacado de su vivienda con engaños por un conocido de su barrio y fue subido a un vehículo donde le solicitaron 40 mil soles por su libertad.