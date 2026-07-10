Fenómeno El Niño: pescadores artesanales viven un drama ante la escasez de peces

Aunque permanecen toda la madrugada en alta mar, pescadores de Chorrillos solo lograron regresar con una caja de pescado, cuando suelen traer alrededor de seis cajas por salida, incluso algunos no llegan a pescar nada pese a las largas horas de trabajo.

NO HAY PECES EN EL MAR

Desde el muelle de Chorrillos, los pescadores solicitan apoyo para superar la situación climática que está afectando su labor diaria. “No hay mucho pescado, traen poco, más que nada para la comida. Estamos bajos en la pesca”, manifestó una vendedora de pescado, añadió que ante la escasez deben elevar los precios de venta.

Añadió que las especies que más han recogido son el bonito y sierra. Pese a la escasa presencia de peces, los pescadores siguen mar adentro esperando encontrar más del producto, en tanto, otros simplemente ya no salen a pescar: “la situación está crítica, no hay pesca no hay negocio. Esperamos que el Estado pueda ayudar”, manifestó otro pescador, además indicó que la marea ha subido y eso les dificulta aún más ingresar al mar.

“Es poco lo que se trae, no compensa el gasto de gasolina”, comentó un pescador y añadió que los pescadores buscan en diversas zonas en el mar para tratar de encontrar alimento. Además, las aves marinas también viven esta escasez y se acercan al muelle buscando alimentarse.

PIDEN APOYO DE LAS AUTORIDADES

Para los pescadores, este evento de El Niño es mucho peor que el de la vez anterior porque antes llegaban perico y pota, pero ahora ni siquiera esas especies llegan. Además, señalaron que no hay un acercamiento del Ministerio de Producción a los pescadores, por lo que ahsta ahora se enfrentan como pueden ante esta situación.