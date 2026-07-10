Surco: adulto mayor golpea a personal de veterinaria tras enterarse que su mascota falleció

Un hombre de 68 años casi lincha a un veterinario porque no logra salvar a su mascota. El hecho ocurrió en una veterinaria ubicada en la avenida Aviación en el distrito de Surco. La perrita tenía nueve años y llegó con un coma diabético, pero pese a los esfuerzos el personal no lograron curarla.

El propietario reaccionó de manera violenta a la noticia y atacó al personal médico, por ello este caso se denunció en la comisaría de Chacarilla, pues cuatro miembros de la veterinaria terminaron agredidos y ahora lo que piden es protección por sus vidas, luego de sufrir este ataque.

Además de este hombre, una mujer que lo acompañaba agredió a uno de los miembros de la veterinaria, sin embargo, en la denuncia solo se menciona al sexagenario.

PESCA EN CRISIS POR EL FENÓMENO EL NIÑO

Pescadores artesanales ya sufren los embates del fenómeno El Niño que está alejando a los peces del litoral. Algunos pescadores trabajan más de 12 horas, pero no logran obtener la cantidad que pescaban antes, además, los precios se han disparado afectando también el bolsillo de los ciudadanos.

HALLAN MILES DE LOBOS MARINOS MUERTOS EN RESERVA DE PARACAS

Las islas Chincha y San Gallán están bajo supervisión del Sernanp ante la presencia de lobos marinos muertos o que empiezan a salir del litoral buscando alimento. La situación preocupa también en Lambayeque donde se han reportado cientos de aves muertas por inanición.