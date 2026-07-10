Violento robo de lingotes de oro en Surco: investigan versiones encontradas

Continúan las diligencias por el violento robo de lingotes de oro en el distrito de Surco, alrededor de las 6 de la mañana del día de ayer, jueves 9 de julio. El abogado de la empresa de transportes indica que había tres personas presentes en los hechos, dos que iban a bordo de la camioneta atacada.

Dicha camioneta era blindada, por lo que el conductor y copiloto lograron salvarse, aunque están heridos. Según se informa, entre 3 y 5 sujetos, encapuchados y con largas armas, los atacaron.

De acuerdo a algunas declaraciones, una persona señaló que se llevaron una mochila con un pequeño paquete con oro, en tanto, otro involucrado señaló que no trasladaban precisamente oro, sino que iban a recoger a una persona de la zona del Callao. Estas versiones están siendo analizadas por las autoridades.

SAN MIGUEL: PRESENTAN PLAN DE DESHACINAMIENTO DE “MARANGUITA”

Ante la grave situación que se vive en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “Maranguita”, se está implementando un plan de deshacinamiento y redistribución de adolescentes a nivel nacional, el cual tiene dos etapas, y en los primeros 90 días se busca presentar 300 expedientes a las diversas Cortes de Justicia solicitando la variación de las medidas socioeducativas.