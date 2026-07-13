Habla integrante de agrupación musical atacada a balazos en Los Olivos

Sujetos a bordo de una motocicleta realizaron más de 10 disparos contra el bus de la orquesta "Las Estrellas de la Cumbia". El hecho ocurrió el último domingo en Los Olivos y tres de los integrantes de la agrupación resultaron heridos.

Óscar Panta, vocero de "Las Estrellas de la Cumbia", señaló en diálogo con Buenos Días Perú, que los tres heridos se encuentran estables y fuera de peligro. "Estamos en constante comunicación con ellos para tener una incorporación inmediata para que puedan seguir con sus labores porque nosotros vivimos del día a día", señaló.

Percance en Chiclayo y pedido para orquestas

Al ser consultado sobre las amenazas previas que recibieron y la atribución de la banda criminal "Los Mexicanos" al reciente ataque que sufrieron, solo mencionó que tuvieron un percance en la ciudad de Chiclayo.

"Nos dedicamos a trabajar, he sido animador y ahora estoy coordinando con el personal. Para nosotros es una gran sorpresa esto que ha suscitado. Le pido a Dios que proteja a todos nuestros hermanos musicales, a mis compañeros y a todas las orquestas para que podamos realizar nuestras labores", agregó.

Investigación sobre pedido de 'Los Mexicanos'

Panta evitó dar detalles acerca del pedido de S/100 mil por parte de la banda criminal para no atentar contra sus vidas y señaló que "las autoridades se van a encargar de ver todo lo que está circulando en redes y las noticias".