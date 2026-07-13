Cercado de Lima: precio del pescado se duplica por desabastecimiento debido al Fenómeno "El Niño"

El bolsillo de los ciudadanos vuelve a sufrir un duro golpe. En un recorrido por el mercado Modelo de 28 de julio, en el Cercado de Lima, un equipo de Panamericana Televisión constató el incremento en el precio del pescado.

Los comerciantes señalan que el desabastecimiento de este recurso en los terminales pesqueros se debe al calentamiento del mar, provocado por el Fenómeno "El Niño". Especies altamente demandadas por el público, como el bonito y el jurel, han duplicado e incluso triplicado su costo habitual.

El precio del jurel es de S/14 el kilo, cuando antes se compraba entre S/7 a S/8. Mientras que el bonito ha estabilizado su costo, ahora se puede encontrar a S/8 el kilo, ya que antes se vendía a entre S/12 a S/14.

Alimentan a pelícanos ante escasez de peces

En el puerto de Chimbote, decenas de pobladores y pescadores artesanales se han visto en la necesidad de alimentar a cientos de pelícanos que invaden las zonas urbanas y los muelles. ​Las aves, visiblemente hambrientas y debilitadas, bajan de sus islas y peñascos habituales hacia los desembarcaderos en busca de despojos o cualquier residuo de pescado.

Continúa hallazgo de animales muertos en Ilo

Mientras que, en la provincia de Ilo, las alarmas continúan encendidas tras el constante reporte de animales marinos hallados muertos en diversas playas de la localidad. ​Pelícanos, lobos marinos y otras especies costeras siguen apareciendo sin vida en las orillas.