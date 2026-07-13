“Vecino colombiano”: ¿Qué se sabe del departamento que usaba como búnker de la droga?

Jimmy Moreno Romero es conocido como el “vecino colombiano”, un sujeto que convirtió su departamento en un centro de acopio de cocaína y otras drogas que eran enviadas a Europa y que provenía del VRAEM. El inmueble se encuentra en la avenida Costanera 980, en el distrito de San Miguel.

Moreno habría alquilado el inmueble desde mayo de este año y usaba este lugar como centro de acopio. Este sujeto transportaba la droga en dos modalidades: una era captar a jóvenes como burriers para pegarles los paquetes de droga en el cuerpo; la otra modalidad era por encomiendas por vía aérea. Además, este sujeto escogió este departamento porque estaba muy cerca al aeropuerto Jorge Chávez.

¿CÓMO ERA CAMUFLADA LA DROGA?

Las planchas de cocaína eran camufladas en cartones y en paquetes amarillos que luego eran transportados por los burriers para ser trasladadas a Europa, especialmente a España y Barcelona para comercializarla.

Los agentes de la Dirección Antidrogas le encontraron 100 mil dólares en cocaína de alta pureza. Los efectivos llegaron a su apartamento 102 B, donde lo encontraron durmiendo. Ahora se encuentra detenido para determinar a qué organización de traficantes de droga pertenecería.