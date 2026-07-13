VES: nuevas imágenes del ataque a pasajero de taxi

Este crimen sigue en proceso de investigación. En la avenida Alfa del distrito de Villa El Salvador, un vehículo que llevaba a dos personas, fue interceptado por un vehículo de donde salieron tres personas que empezaron a disparar contra el pasajero.

BALACERA CONTRA EL PASAJERO

El hecho fue grabado por las cámaras de seguridad. Los delincuentes empezaron disparar continuamente alrededor de 30 balas contra el vehículo, específicamente contra el copiloto. En un primer momento se pensó que el conductor realizaba un servicio de taxi, pero luego se pudo conocer que el chofer conocía a la víctima.

Al parecer, la víctima del atentado también disparó contra los atacantes, pero terminó pereciendo contra el violento ataque. Luego, cuando los perpetradores estaban a punto de escapar por la calle, regresaron para rematar a la víctima.

AÚN NO SE IDENTIFICA A LOS RESPONSABLES

Las cámaras de seguridad también registraron al conductor que salió corriendo del auto y se dirigió por la calle Alfa, al parecer, terminó herido en la pierna y brazo. Este atentado pudo generar más tragedias debido a que hay una bodega muy cerca y un transeúnte pasaba por la calle cuando ocurrió el ataque, esto debido a que todo se dio durante el día. La policía continúa las pesquisas, pero no han informado de manera oficial si ya se identificaron a los delincuentes.