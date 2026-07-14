Nueva anulación de peaje en Perú queda en manos del Tribunal Constitucional

Vecinos de Camaná buscan que se suspenda el cobro del peaje hasta que exista una ruta alterna adecuada, mientras el TC evalúa el caso.

El enfrentamiento por parte de un grupo de vecinos de Camaná contra la concesionaria Covinca podría marcar un nuevo pronunciamiento sobre el derecho al libre tránsito en zonas cercanas a garitas de peaje, en lo que el Tribunal Constitucional (TC) se encuentra evaluando una nueva controversia relacionada con el cobro de peajes en el país.

La demanda fue presentada por el abogado Ronnie Yeren Oviedo, quien solicita que se suspenda el cobro del peaje de Camaná para los residentes de los asentamientos humanos ubicados alrededor de la zona hasta que exista una vía alterna adecuada que permita el desplazamiento sin necesidad de pagar una tarifa.

Según el demandante, cientos de familias deben atravesar obligatoriamente el peaje para realizar actividades cotidianas, debido a que no cuentan con rutas seguras y funcionales que conecten sus viviendas con otros sectores del distrito.

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Por su parte, la concesionaria Covinca rechazó los argumentos de la demanda y sostuvo que no existe vulneración al derecho al libre tránsito. La empresa señaló que el peaje opera desde 1995, antes del desarrollo urbano de los asentamientos cercanos, y aseguró que los residentes sí cuentan con accesos para ingresar y salir de sus propiedades.

Durante la audiencia pública, ambas partes expusieron sus posiciones ante los magistrados del TC. Asimismo se está a la espera de que el tribunal determiné si las rutas señaladas por la concesionaria pueden considerarse vías alternas suficientes y si corresponde aplicar los criterios establecidos en el denominado caso Puente Piedra.