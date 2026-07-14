Comas: capturan a alias 'Chucho', presunto brazo armado de 'El Monstruo'

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), capturaron a un sujeto que tendría presuntos vínculos con Erick Moreno Hernández y sería el brazo armado de la banda criminal 'Los Injertos del Norte'. La detención se realizó en una vivienda ubicada en el kilómetro 12 de la avenida Tupac Amaru, en el distrito de Comas.

En diálogo con Buenos Días Perú, el coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, detalló que tuvieron información de la División de Inteligencia que los delincuentes se estarían reorganizando para cometer delitos de sicariato, extorsión y secuestro.

Detenidos y antecedentes

Los detenidos fueron identificados como Jorge Aldair Quiñonez Velásquez (27), alías 'Chucho', quien registra 4 detenciones por tráfico ilícito de armas de fuego y vinculado a la banda criminal liderada por alías 'El Monstruo'.

También fue detenida su pareja, Margorie Nicole Cabezas Teodoro (27), alías 'Margorie', Higgh Lander Banda Ñaupari (26), alías 'Yuli' y María Cristina Teodoro Mora (47), alías 'Mari', todos con antecedentes delictivos.

Encuentran material explosivo

Obando detalló que Quiñonez Velásquez y Cabezas Teodoro contaba con requisitoria vigente de captura, esta última implicada en el robo y secuestro de un ciudadano chino en 2022. Asimismo, el coronel precisó que durante la intervención se les encontró material explosivo.