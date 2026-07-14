Julio Campos tras ataque a buses “El Dorado”: lo conversado con el gobierno quedó en “saco roto”

Julio Campos, dirigente de transportes, se pronunció por los constantes ataques a buses de transporte público en la capital. Explicó que mientras no se eliminen las leyes pro crímenes esta situación va a seguir cobrando vidas, además, comentó que muchos conductores están cambiando de rubro ante la falta de acciones por parte de las autoridades: “Cuántas mesas de trabajo y de diálogo se han instalado y hasta la fecha no hay ninguna respuesta. Siguen los asesinatos diarios”, manifestó.

EMPADRONAMIENTO DE CONDUCTORES PARA RECIBIR INDEMNIZACIÓN

Según Campos, hasta la fecha no hay un empadronamiento oficial de las víctimas de bandas extorsivas para que sus familias reciban una indemnización: “todo lo que se ha conversado se ha quedado en un ‘saco roto’”, además, comentó que no hay ninguna lista ni oficial ni extraoficial del gobierno, pues no existe voluntad para terminar con esta situación que afecta al sector transporte.

HABLA ESPOSA DE CONDUCTOR DE EMPRESA “EMMANUEL” ATACADO POR SICARIOS

La esposa del conductor que ahora se encuentra muy grave porque fue atacado por bandas extorsivas, conversó con Panamericana Televisión. Dijo que está desesperada por la salud de su esposo. “Si bien los doctores hacen lo imposible, no hay las máquinas que necesita mi esposo y necesito trasladarlo. Necesita una operación urgente de páncreas”, comentó la cónyuge de la víctima que ahora permanece en el hospital Cayetano Heredia tras recibir un disparo en le pancreas, pero pide que sea trasladado al hospital Rebagliati o Almenara.

De otro lado, el dirigente destacó que no hay un seguro médico que les ayude a agilizar el tratamiento para personas heridas por las extorsiones y el sicariato: “Necesitamos la protección de los cuatro poderes del Estado, no podemos seguir abandonados como en los últimos cinco años”, manifestó.