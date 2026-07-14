Niño recibe trasplante de riñón en INSN San Borja: estuvo cuatro años en lista de espera

Un verdadero milagro de amor y perseverancia se ha registrado en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja. Lucía Ayamamaní, una madre que nunca perdió la fe, hoy respira aliviada tras confirmarse la recuperación de su hijo menor, Luis, quien el pasado 26 de junio recibió un trasplante de riñón.

Luis ingresó a terapia de hemodiálisis en el 2022. Pasó cuatro años en lista de espera debido a que su madre no era compatible. El milagro fue posible gracias a un donante cadavérico, un acto de desprendimiento que la familia agradece profundamente.

​La Dra. Meléndez, especialista del INSN San Borja, advirtió que el Perú tiene una de las tasas de donación de órganos más bajas de la región, con apenas 1.5 donantes por cada millón de habitantes.

Hermano también recibió trasplante

​Su hermano mayor, Josué, también salvó su vida mediante un trasplante renal en el mismo hospital durante el 2024. ​Tanto los médicos como la familia hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para registrar la voluntad de donar en el DNI y salvar más vidas pediátricas en lista de espera.



​Lanzan campaña para reactivar el turismo en Junín

​Con el objetivo de impulsar el turismo interno durante el feriado largo de Fiestas Patrias, se lanzó oficialmente la campaña nacional "Julio es Junín", una iniciativa que busca reactivar la economía de la región a través de sus tradiciones y atractivos turísticos. Además, se confirmó que, por primera vez en la historia, Huancayo será la sede oficial para la elección del Miss Perú rumbo al Miss Universo en el mes de octubre.