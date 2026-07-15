Despiste de cúster destroza cuatro mototaxis en VMT: tres personas resultaron heridas

La unidad era remolcada por una pendiente cuando la soga que la sujetaba se rompió, provocando que descendiera sin control.

Un accidente de tránsito generó pánico entre los vecinos de los alrededores de la avenida El Triunfo, en Villa María del Triunfo (VMT), luego de que una cúster se despistara y destruyera cuatro mototaxis que se encontraban estacionadas en la vía.

Como consecuencia del impacto, al menos tres personas resultaron heridas y quedaron tendidas sobre el pavimento a la espera de recibir atención médica. Integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron hasta el lugar para brindar los primeros auxilios a los afectados. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud cercanos.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, la cúster era remolcada mientras ascendía por una pendiente. Sin embargo, la soga que sujetaba la unidad se rompió, ocasionando que el conductor perdiera el control del vehículo. La unidad descendió sin control por la vía y terminó impactando contra cuatro mototaxis, además de poner en riesgo a las personas que se encontraban en los alrededores.

Tras el accidente, los vecinos solicitaron a la Municipalidad de Villa María del Triunfo reforzar la señalización y adoptar medidas de seguridad en la zona. Según indicaron, este tipo de incidentes ocurre con frecuencia y representa un peligro para conductores, pasajeros y peatones.