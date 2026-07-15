Conductores invaden veredas en av. Brasil ante falta de desvíos por instalación de gradas

A menos de dos semanas de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, se vienen instalando estructuras metálicas en las vías auxiliares en Jesús María. Vecinos y transportistas denuncian que los trabajos comenzaron sin previo aviso.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta este distrito donde se observan las estructuras metálicas, andamios y cintas amarillas de seguridad que restringen el tránsito, provocando que varios conductores, desesperados por el embotellamiento, opten por cometer infracciones e invadir las veredas peatonales para intentar salir de la zona o retirar sus vehículos de las cocheras.

Cruces restringidos y rutas afectadas

​El montaje de las gradas ha obligado al cierre parcial de la vía auxiliar de la avenida Brasil, específicamente entre las cuadras 19 y 21. Las intersecciones y calles que ya se encuentran clausuradas al tránsito vehicular son la avenida Paseo de los Andes, el jirón Domingo Nieto, la calle Loreto y la calle Antonio Polo.

Vecinos y conductores expresaron su profunda molestia debido a que no existe un comunicado o plan oficial de desvíos emitido por las municipalidades de Jesús María, Pueblo Libre o la comuna limeña, lo que convierte las horas punta en un verdadero martirio ante la falta de señalización y presencia policial.

​Liberan a jóvenes investigados por pintas en muro inca

​Por otro lado, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Cusco ordenó la inmediata liberación de Joaquín Pacheco Lasteros y Leonardo Villarruel Valdivia, ambos de 23 años, que habían sido detenidos tras ser captados por cámaras de seguridad pintando con aerosol un emblemático muro inca en la histórica calle Loreto, a pocos metros de la Plaza Mayor.