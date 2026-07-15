SJM: escolar enfrenta a delincuente armado y lo hace huir

Increíble. Dos escolares estarían cometiendo robos usando un arma blanca en la urbanización María Auxiliadora, en el distrito de San Juan de Miraflores. Las imágenes captaron a los mejores interceptando a una escolar para robarle.

Cuando ella estaba a punto de ingresar a su domicilio, los menores la sorprendieron con amenazas y tratando de quitarle la mochila, pero luego ella decide enfrentarlos hasta que el menor de capucha negra huye junto a su cómplice.

Imágenes de otras cámaras de seguridad muestran que los menores estuvieron rondando las calles en busca de más víctimas, logrando atacar a una joven que llevaba una mochila. Las autoridades, investigan las imágenes para dar con estos jóvenes que están generando temor entre los vecinos.

SANTA ANITA: LADRÓN CAMINA SOBRE CABLES DE ALTA TENSIÓN

Arriesgando su vida en una temeraria acción, las cámaras detectaron a un sujeto caminando con sandalias sobre cables aéreos de alta tensión para cortar y robarse los cables. Este hecho fue reportado en la calle 7 de la urbanización La Encalada en el distrito de Santa Anita. Se sabe que este hombre suele realizar este tipo de delitos de manera continua, según informaron los vecinos.

MENOR CONOCIDO COMO “YANGUITO” PEDÍA TAXIS POR APLICATIVO Y LOS ASALTABA

Los agentes de seguridad lograron capturar a un adolescente que integraba una banda que se dedicaba a pedir taxis por aplicativo para poder asaltar a los conductores y robarles sus vehículos. La intervención se realizó en la cuadra 3 de la avenida La Paz, en San Miguel. El grupo Terna encontró entre las pertenencias del detenido un arma de fuego, seis casquillos de bala y numerosas bolsas con estupefacientes.

SATIPO: SE DEFIENDE DE ROBO Y EN FUEGO CRUZADO FALLECE DELINCUENTE

Un asalto en Satipo terminó en un feroz intercambio de disparos. Un comerciante fue interceptado por dos motocicletas que llevaban a cuatro sujetos armados, en ese momento el empresario sacó su arma e inició una balacera en defensa propia. Como consecuencia, el comerciante y dos de los asaltantes terminaron heridos, posteriormente se conoció la muerte de uno de los sospechosos.