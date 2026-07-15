Niña de 8 años sufre graves quemaduras y pierde varios dedos tras manipular pirotécnico

Una niña de tan solo 8 años de edad sufrió graves quemaduras y mutilaciones de varios dedos de ambas manos luego de que un artefacto pirotécnico explotara mientras lo manipulaba. El hecho ocurrió en un parque ubicado frente a su vivienda, en Jauja.

En diálogo con Buenos Días Perú, sus padres contaron que el hecho ocurrió el pasado sábado cuando la menor se encontraba jugando junto a dos amigas, cuando un adolescente de 13 años se acercó al grupo y les entregó el material explosivo.

La niña comenzó a manipular el objeto, el cual detonó de forma imprevista en sus manos, provocando la pérdida instantánea de tres de sus dedos y fracturas expuestas en los huesos de ambas palmas.

​Traslado de emergencia y cirugías

​Debido al severo daño en sus extremidades, los médicos locales consideraron inicialmente la amputación. Sin embargo, para agotar todas las posibilidades de salvar sus manos, la paciente fue evacuada de emergencia al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, en Lima.

Un equipo de cirujanos plásticos viene sometiendo a la menor a constantes limpiezas quirúrgicas y a un complejo proceso de reconstrucción. El objetivo principal de los especialistas es preservar la mayor cantidad de tejido posible y rescatar la funcionalidad del resto de sus dedos.

​¿Dónde ayudar?

La familia necesita ayuda económica debido a los gastos imprevistos y el largo proceso de recuperación que le espera a la pequeña. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo de manera responsable comunicándose al número 963137977, a nombre de Omar Zurita (padre de la menor).