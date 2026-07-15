"Pon tu bandera": fiscalizan el correcto embanderamiento en Cercado de Lima

En este mes patrio no solo debemos esperar los eventos preparados para celebrar nuestra Independencia, sino que también que como ciudadanos debemos mostrar nuestro civismo y patriotismo izando nuestra Bandera Nacional, una acción que no siempre se respeta y eso acarrea una sanción económica.

CUIDADO CON LAS MULTAS

Si reside o tiene su negocio en el Centro de Lima y no ha colocado su Bandera Nacional, la multa será de S/1,375, y si vive en los alrededores de Cercado de Lima y no cuenta con la bandera, la sanción es de S/550 soles. Además, si ha izado su bandera de manera inapropiada, con fallas, u otro similar, la multa asciende a S/ 5,500 soles.

Mariella Falla, gerente de fiscalización y seguridad ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, informó que se está verificando in situ la colocación de las banderas en negocios en el Cercado de Lima, ahora que la campaña de sensibilización terminó. Señaló que van a ser muy estrictos para garantizar que se realice el embanderamiento correcto en todo el Cercado de Lima.

Añadió que, en el caso de banderas en mal estado, se colocará la sanción correspondiente: “Colocar una bandera en mal estado atenta contra nuestra identidad y civismo, además, contra la instrucción municipal que ha trabajado con la sensibilización e información hasta el día de ayer”, destacó la gerenta de fiscalización y enfatizó que la inspección irá hasta terminar el mes de julio.

Otro caso que también llamó la atención es un negocio con dos banderas, aunque Falla dijo que no se sancionará dicho negocio, se le dará una advertencia porque la norma indica solo una bandera por predio, negocio o entidad.

¿EN QUÉ POSICIÓN DEBE IR LA BANDERA?

La encargada de fiscalización señaló que se debe colocar una bandera por cada unidad inmobiliaria, ubicada en la parte superior central del inmueble. Añadió que las banderas con escudo solo deben izarse en entidades públicas, en tanto, las banderas sin escudo se colocan en entidades privadas y viviendas.

Falla señaló que el año anterior se cumplió la norma en un 90 % y se espera que este año se pueda cumplir en la totalidad: “más allá de la sanción económica, cumplamos la normativa como civismo, identidad y en conmemoración de los 205 años de nuestra Independencia”, recomendó la funcionaria.