Abaten a delincuente durante persecución policial en Villa El Salvador

Durante la noche del miércoles 15 de julio, un delincuente murió abatido tras enfrentarse a balazos con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Villa El Salvador. En medio del tiroteo, un sereno también resultó herido.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el incidente comenzó cuando efectivos policiales ordenaron detenerse a los ocupantes de un vehículo negro, debido a que la placa que llevaba había sido reportada como robada.

El conductor ignoró la indicación policial y continuó su recorrido junto con otros dos ocupantes, lo que dio inicio a una persecución que comenzó en Villa María del Triunfo (VMT) y culminó en Villa El Salvador. La huida terminó en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Juan Velasco Alvarado, donde unidades de la Policía y del Serenazgo formaron un cerco vehicular para impedir el avance del automóvil.

Al verse rodeados y sin posibilidad de continuar con la fuga, los ocupantes del vehículo dispararon contra los agentes del orden. Durante el intercambio de balas, uno de los delincuentes murió en el lugar, mientras que un miembro del Serenazgo resultó herido.

ROBO MILLONARIO EN CERCADO DE LIMA

Cámaras de seguridad ubicadas en el Jr. Ayacucho en el Cercado de Lima grabaron a tres sujetos ingresando a un local dedicada a la venta de zapatillas. Una vez en el interior del establecimiento se llevaron alrededor de 40 cajas de zapatillas valorizadas en más de S/130 mil en mercadería. En medio del atraco, una mujer utilizó un coche de bebé para llevarse los objetos.

CAEN 'LOS PATRONES DE LA MARIMBA'

En un operativo realizado por los agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) se dio con la captura de los integrantes de 'Los Patrones de la Marimba' en Ventanilla. En medio de la intervención, los efectivos hallaron droga enterrada en el patio de la vivienda.