Disparan contra combi de la ruta Argentina – Callao y chofer termina herido

Un nuevo ataque criminal contra una combi de transporte público se reportó en el Callao, por el asentamiento humano Gambetta Alta. En el lugar se han encontrado siete casquillos de bala que demuestran la violencia contra este vehículo y su conductor.

El conductor salía de la cochera donde, al parecer, suele guardar su vehículo, en ese momento dos sicarios en una moto lineal se han desplazado por la avenida La Alameda y han disparado contra el vehículo.

El chofer fue identificado como Néstor Eduardo Quintero, de nacionalidad venezolana, y quien fue herido en la parte inferior del cuerpo. Por el momento, su pronóstico es reservado, pero, según información reciente, se encuentra estable en el hospital Carrión.

NUEVA AMENAZA

Hay una nueva amenaza de una mafia extorsiva llamada “Los pirañas” que se suma a las bandas criminales que se dedican a extorsionar al transporte público.

En tanto, los peritos de criminalística han llegado hasta el lugar para continuar con el recojo de los casquillos de bala encontrados en la vía y alrededor de la unidad.

CALLAO: ATAQUE A BALAZOS DEJA UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS

En la urbanización Santa Rosa, en El Callao, se reportó un ataque a balazos contra una persona de 33 años que estaba cerca de dicha ubicación y que terminó pereciendo. Este ataque terminó hiriendo a dos mujeres y una menor de 2 años.