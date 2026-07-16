¡Venció al cáncer! Niño de 11 años gana la batalla más importante de su vida

Tras nueve años de lucha constante y diversos tratamientos médicos, Nolberto, un niño de 11 años, logró vencer el cáncer que padecía desde los dos años de edad y que lo mantuvo gran parte de ese tiempo bajo atención especializada en el Hospital Nacional del Niño de San Borja.

Este importante logro fue posible gracias al esfuerzo y dedicación de su madre, quien lo acompañó durante todo el proceso, así como al trabajo del personal médico y asistencial del hospital, que puso a disposición todos sus conocimientos y recursos para mejorar la salud del menor.

Asimismo, el pequeño fue homenajeado por el equipo de Hematología del centro de salud, que organizó una emotiva celebración para conmemorar su recuperación. Entre aplausos, muestras de cariño y banderas peruanas, médicos y enfermeras festejaron esta victoria que marca un nuevo comienzo en la vida de Nolberto.

SE LOGRÓ EL OBJETIVO

Entre lágrimas y una profunda emoción, la madre de Nolberto no pudo ocultar su felicidad al ver que su hijo logró superar la leucemia que marcó gran parte de su infancia. “Pero bueno ya se sanó mi hijo, ahora ya se va de alta”, expresó.

Por otro lado, Zulema Tomás, directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, expresó su satisfacción por haber contribuido a la recuperación de Nolberto, destacando el esfuerzo conjunto realizado por el equipo médico durante todo el proceso de tratamiento.