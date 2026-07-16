Balacera en el Callao deja a dos mujeres y una menor heridas

En la urbanización Santa Rosa, en El Callao, se reportó un ataque a balazos contra una persona de 33 años que terminó falleciendo. Este ataque también hirió a dos mujeres y una menor de 2 años.

La víctima era un hombre que salió de un centro penitenciario hace 72 horas, presuntamente por una condena por tráfico ilícito de drogas, regresó al sector del asentamiento humano Santa Rosa, donde tuvo un altercado con una mujer, según información reciente. Luego fue abordado por sicarios que iniciaron una balacera, por ello el hombre huye e ingresa a una vivienda para refugiarse.

Los atacantes continuaron con los disparos y terminaron afectando a dos mujeres y una niña. Las adultas heridas tienen 35 y 25 años, además no cuentan con antecedentes, y la pequeña tiene 2 años, quien ya se encuentra más estable. Todas son atendidas en el hospital Carrión.

El caso sigue en investigación, no se sabe con exactitud los detalles de las circunstancias en que se cometió el delito, pero el cuerpo del hombre fue ubicado dentro de la vivienda que no le pertenecía y donde también terminaron afectadas las mujeres.

JACKSON MORA FUE RECLUIDO EN EL CENTRO PENITENCIARIO ANCÓN I

El exesposo de Tilsa Lozano, Jackson Mora, fue recluido en Ancón I, en cumplimiento de los 15 meses de prisión preventiva emitida por el Poder Judicial. El INPE informó que su clasificación responde a los procedimientos establecidos en el sistema penitenciario. Como se recuerda, Mora es investigado por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal.

AMPLÍAN DETENCIÓN PARA “CHUCHO” POR 15 DÍAS

Alias “Chucho” tendrá que permanecer por 15 días más en detención preliminar, luego que la audiencia judicial dispusiera esta medida. Este sujeto estaría involucrado a la banda de “Yojairo” que le daba soporte criminal a “Los injertos del Cono Norte” que lideraba el “Monstruo”. Alias “Chucho” sería uno de los principales sicarios de esta mafia.

TRUJILLO: PELÍCANOS HAMBRIENTOS INVADEN TERMINAL PESQUERO

Las aves marinas como pelícanos, son los principales afectados con la llegada del fenómeno El Niño, pues ante la escasez de peces en el mar, terminan esperando en muelles y terminales pesqueros por algo de alimento.